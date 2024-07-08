В Белгороде произошли взрывы после объявления ракетной опасности

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ракетная опасность. Спуститесь в подвал», — написал он.

Корреспондент ТАСС сообщает о взрывах в Белгороде на фоне ракетной опасности.

Несколькими часами ранее Гладков сообщил об атаке населенных пунктов Ржевка и Вознесеновка Шебекинского городского округа со стороны Украины.

В селе Ржевка служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. В итоге двое мужчин, которые находились в машине, получили ранения. Бригадами скорой помощи они были доставлены в больницу Белгорода. Кроме того, один беспилотник ВСУ попал в частный жилой дом и повредил кровлю.

В селе Вознесеновка украинский беспилотный летательный аппарат попал по автобусу, в результате чего пострадал водитель. Пострадавшего отвезли в Шебекинскую Центральную районную больницу.

Ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на здание СТО в Белгородской области.