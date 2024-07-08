В Ростовской области частично ограничили подачу электроэнергии на предприятия

В Ростовской области из-за жары и повышенных нагрузок на сети принято решение частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

По словам Голубева, власти приняли решение частично ограничить подачу электроэнергии на местные предприятия, однако введенные ограничения не повлияют на их работу.

Губернатор пояснил, что наиболее тяжелая ситуация в настоящее время складывается в Неклиновском районе и городе Таганроге, где чрезмерная нагрузка все же привела к авариям на линиях электропередачи.

«Ведутся восстановительные работы сразу на нескольких участках. Энергетики обещают их завершить сегодня к исходу суток», — написал Голубев.

Ссылаясь на заключение специалистов, губернатор пишет, что риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются. В настоящее время перед энергетиками стоит задача недопущения еще более серьезных аварийных ситуаций.

6 июля сообщалось, что на территории Ростовской области введен график временного отключения потребления электроэнергии. Причиной стала рекордная жара до +39°C и выше, что вызвало повышенную нагрузку на электрооборудование и сети, особенно в светлое время суток.

Ранее россиянам пообещали новые рекорды жары.