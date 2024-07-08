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Психолог назвала сближающее семью занятие

Психолог Волгина: кулинарные эксперименты стоит сделать семейной традицией

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Shutterstock

Психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Светлана Волгина в беседе с РИАМО посоветовала сделать кулинарные эксперименты семейной традицией. По ее словам, день совместного приготовления блюд можно приурочить к какому-либо событию, например в пост приготовить вегетарианское блюдо, в сезон клубники — ягодный десерт, а на Новый год — праздничный пирог.

«Важно, чтобы у каждого члена семьи было право решать, какое блюдо станет кулинарным открытием месяца. И, конечно, участвовать в приготовлении блюд нужно всем. Тогда эта «вкусная» традиция будет объединять», — сказала Волгина.

Она добавила, что семейной традицией можно сделать и благотворительность, и всем вместе участвовать в акциях: мастерить скворечники для птиц, помогать приютам для животных, участвовать в субботниках и т.д.

Каждый год 8 июля православные верующие отмечают праздник благоверных святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семейного счастья и брака.

Согласно легенде, Петр, будущий князь Муромский, был исцелен от проказы благодаря Февронии, за что он обещал жениться на ней. Супруги прошли через многое вместе, поддерживая друг друга в трудные моменты.

В день Петра и Февронии многие верующие посещают храмы, молятся о благополучии своих семей и участвуют в различных мероприятиях, организованных в честь этого праздника. Святые помогают людям в разрешении конфликтов в семье, зачатии детей, достижении семейного счастья и преодолении кризисов.

Ранее опрос показал, что почти половина россиянок хотели бы сыграть свадьбу в День семьи, любви и верности.

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