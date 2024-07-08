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Несколько беспилотников уничтожили в Белгородской области

Минобороны России: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Белгородской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 10:35 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — отмечает российское оборонное ведомство.

Утром 8 июля сообщалось об уничтожении двух беспилотников в Белгородской и Воронежской областях.

Накануне вечером силы ПВО сбили над Воронежской областью несколько украинских дронов. Глава региона Александр Гусев заявлял, что разрушений и пострадавших нет.

Помимо этого, в трех населенных пунктах Курской области было нарушено электроснабжение в результате атаки украинских беспилотников. Всего за день ВСУ атаковали восемь населенных пунктов региона.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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