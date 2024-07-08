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Поджигателями леса под Туапсе оказались туристы

Пожар в бухте Инал под Туапсе произошел по вине туристов с сигнальными ракетами

Лес в бухте Инал на берегу Черного моря загорелся по вине туристов. Об этом сообщил Mash.

По данным Telegram-канала, 7 июля отдыхающие запускали сигнальные ракеты. Одна из них улетела в сторону леса, а две другие упали в море. Пожар, начавшийся после этого в Туапсинском районе Краснодарского края, удалось локализовать лишь на площади 1,2 га.

С огнем боролись 79 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России — 11 человек и три единицы техники.

Глава района Сергей Бойко отмечал, что из-за пожара эвакуировали людей из близлежащих баз отдыха.

Сотрудники полиции сразу же заподозрили, что причиной возгорания может быть поджог.

Ранее жители Забайкалья пожаловались, что власти не помогают им тушить пожары.

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