Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре и Днепропетровской области

В городе Каменское в Днепропетровской области на юго-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости» в своем Telegram-канале.

Подробности не уточняются.

Взрывы также продолжают раздаваться в Кривом Роге Днепропетровской области. Ранее уже трижды сообщалось о взрывах в городе.

«Страна.ua» сообщает о взрывах в Днепре.

«Взрывы в Днепре, сообщают местные паблики», — говорится в публикации.

В данный момент воздушная тревога действует на всей территории Украины.

Кроме того, сообщается о взрывах в городе Скадовске.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что Киев подвергся атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».