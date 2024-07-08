В Дагестане ограничили работу WhatsApp

Работу мессенджера WhatsApp в Дагестане замедлили. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, это произошло из-за того, что администрация приложения не пресекает распространение сообщений о незаконных акциях.

«Администрации WhatsApp направлялись требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но они были проигнорированы», — объяснил источник журналистам.

Отмечается, что замедление работы сервиса осуществляют примерно с 13:00 мск 7 июля. Пользователи рассказывают, что сообщения отправляются с большой задержкой.

После октябрьских событий в Дагестане, когда некоторые местные жители устроили беспорядки из-за прибытия в аэропорт Махачкалы рейса из Тель-Авива, силовики обратили внимание на мессенджер Telegram, поскольку незаконную акцию координировал администратор Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакар Абакаров.

Владелец мессенджера Павел Дуров тогда заявил, что канал нарушает правила приложения. Вскоре после этого «Утро Дагестана» заблокировали. Позднее Абакарова объявили в розыск.

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