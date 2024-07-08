В Киеве слышны сильные взрывы на фоне работы ПВО

В Киевской области Украины системы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Киевские паблики и украинские средства массовой информации пишут о серии сильных взрывов в столице Украины.

Власти призывают жителей Киева найти укрытие.

5 июля военный обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что украинские войска потеряли способность обеспечивать защиту своих аэродромов из-за недостатка средств противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Вооруженные силы Украины с трудом прикрывают города, крупные скопления войск и передовые базы, в числе которых аэродромы Миргород, Полтава и Долгинцево.

4 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы РФ атаковали аэродромы в Киеве и Киевской области. Речь идет о Борисполе и аэродроме у города Василькова, где находится аэродром 40-й истребительной бригады — там расположены истребитель МиГ-29 и чехословацкий учебно-боевой самолет L-39, отметил подпольщик.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.