В России появилась передвижная выставка трофеев СВО

Центральный военный округ совместно с партией «Единая Россия» и правительствами регионов запустили передвижную выставку трофейного вооружения СВО, сообщается на сайте партии.
Как отметил врио секретаря Генсовета партии, полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, выставка в Челябинске вызвала большой интерес со стороны россиян.
«За неполный месяц экспозицию посетили более 130 тысяч человек», — сказал он.
По словам Якушева, партия окажет содействие в организации работы выставки в городах России.
Врио командующего ЦВО Дмитрий Глушенков отметил, что основная задумка выставки – донести до людей, с чем сталкиваются российские военнослужащие.
«Это хваленая западная техника, которую наши бойцы успешно уничтожают», — сказал он.
На выставке представлена подбитая военная техника из США, Великобритании, Германии и других стран.
Также на выставке работает полевая почта, а для школьников в Челябинской области проводят уроки мужества.
Планируется, что передвижная выставка посетит несколько городов России, включая Казань, Новосибирск и другие.