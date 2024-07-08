В России появилась передвижная выставка трофеев СВО

Центральный военный округ совместно с партией «Единая Россия» и правительствами регионов запустили передвижную выставку трофейного вооружения СВО, сообщается на сайте партии.

Как отметил врио секретаря Генсовета партии, полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, выставка в Челябинске вызвала большой интерес со стороны россиян.

«За неполный месяц экспозицию посетили более 130 тысяч человек», — сказал он.

По словам Якушева, партия окажет содействие в организации работы выставки в городах России.

Врио командующего ЦВО Дмитрий Глушенков отметил, что основная задумка выставки – донести до людей, с чем сталкиваются российские военнослужащие.

«Это хваленая западная техника, которую наши бойцы успешно уничтожают», — сказал он.

На выставке представлена подбитая военная техника из США, Великобритании, Германии и других стран.

Также на выставке работает полевая почта, а для школьников в Челябинской области проводят уроки мужества.

Планируется, что передвижная выставка посетит несколько городов России, включая Казань, Новосибирск и другие.