Эксперты объяснили, как избавиться от плохих пищевых привычек

Избавиться от вредных пищевых привычек помогает анализ ситуации и определение основных триггеров, считают эксперты. Они советуют начать работу с оценки общей картины и конкретных случаев, когда что-то подталкивает на употребление в пищу вредного продукта, выяснила Общественная служба новостей.

Среди основных причин, провоцирующих срывы на вредности, специалисты назвали плохой сон, скуку, переживания, усталость, а также сам факт наличия вредной еды в доме. После выявления причин эксперты советуют сосредоточиться на главных триггерах и постараться их исключить. К примеру, проложить маршрут на работу, который не проходит через булочные, не хранить вредные продукты дома.

Специалисты подчеркивают, что для отказа от вредных пищевых привычек важно начать заботиться о себе – в этом случае пропадет желание засорять организм. Так, важно хорошо высыпаться, заниматься спортом, отдыхать, отказаться от алкоголя и курения.

«Все это поможет вам справиться со стрессом, который зачастую и является основной причиной переедания», — заключили эксперты.

Напомним, нутрициологи также отмечают, что пищевые привычки многих людей, которые негативно сказываются на здоровье, идут из детства. Среди них – привычка обязательно доедать до чистой тарелки, есть за просмотром телевизора, чтением книг или журналов, скроллинга ленты соцсетей и другие.

Ранее врачи назвали фразы, формирующие у ребенка нездоровые пищевые привычки.