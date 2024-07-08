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Врачи объяснили, как избавиться от аллергии на домашних животных

Аллерголог Кондратенко: аллергию может вызвать даже корм для аквариумных рыбок

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imago stock&people/Global Look Press

Аллергия на домашних животных чаще проявляется в виде одышки, кашля, покраснения глаз, зуда, однако в некоторых случаях может вызывать повышение температуры, раздражительность, тошноту. Страдают аллергики из-за белков, которые содержатся в слюне, коже и урине животных, поэтому главная причина болезни – это не шерсть, рассказала RT доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог РДКБ Минздрава России Ирина Кондратенко.

Аллергия может появиться на любое животное, в том числе мышей и морских свинок, вне зависимости от наличия шерсти, объяснила врач.

«Причиной реакций могут быть даже птицы и корм для аквариумных рыбок», — подчеркнула иммунолог.

Избежать реакции можно только в случае, если у животного нет сальных и потовых желез – например, у улиток, ящериц, черепах, некоторых видов морских свинок и шиншилл.

Аллергию на питомцев невозможно вылечить полностью, чаще всего применяются антигистаминные препараты, ингаляторы и капли для глаз, которые купируют симптомы. Самое важное – это перестать контактировать с животным. Причем даже в этом случае одномоментно болезнь не пройдет – в воздухе и на мебели остаются частицы аллергена. Удалить их можно с помощью влажной уборки, очистителей воздуха.

Аллергия редко проявляется у людей, которые росли с домашними животными, отметила Кондратенко. Однако в некоторых случаях симптомы все же наблюдаются даже в детей в грудном возрасте, заключила она.

Напомним, также доктора подчеркивают, что для людей с аллергией могут быть опасны и домашние растения. К примеру, реакция может появиться на листья каучуконосного фикуса. Кроме того, все домашние растения могут нанести аллергикам большой вред, если на их листьях, а также в почве будет развиваться плесень. Постоянный контакт с ними может привести к развитию бронхиальной астмы и аллергического бронхолегочного аспергиллеза.

Ранее врач рассказала о самом эффективном методе лечения аллергии у детей.

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