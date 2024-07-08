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ФСБ показала видео с летчиком, которого пытались завербовать спецслужбы Украины

ФСБ опубликовала видео с российским летчиком, которому предложили угнать Ту-22М3

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«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

ФСБ опубликовала видео с российским летчиком, которому украинские спецслужбы предложили организовать угон дальнего стратегического бомбардировщика-носителя ядерного оружия Ту-22М3 на Украину. Видеозапись представил Центр общественных связей ФСБ, передает «Интерфакс».

На записи летчик стоит на фоне Ту-22М3, его имя не называется. Он рассказал, что неизвестный написал ему в Telegram и угрожая родственникам потребовал поджечь авиационную технику.

По словам военного, представитель украинских спецслужб, представившийся Павлом, просил данные о самолете, бортовые номера, технические документы, а затем предложил угнать Ту-22М3. После этого летчик пошел к командованию и все рассказал.

«Предложил угнать боевой самолет на территорию Украины, но не просто самолет, а дальний бомбардировщик ракетоносец, носитель ядерного оружия», — добавил он.

Военный летчик также заявил, что за это ему предлагали $3 млн и гражданство Италии.

Утром 8 июля ФСБ заявила, что помешала украинской разведке организовать угон российского бомбардировщика.

Ранее ФСБ заявила, что оперативная игра при пресечении угона Ту-22 помогла ударить по аэродрому ВСУ.

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