Полиция рассматривает поджог как причину лесного пожара в бухте Инал на Кубани

Сотрудники полиции назвали поджог возможной причиной крупного лесного пожара в бухте Инал в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас полицейские проверяют эту версию и разыскивают возможных поджигателей, отметили в ведомстве.

Возгорание сухой растительности началось накануне в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. По последним данным, огонь распространился на площади 1 га. Пожар тушат 79 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России работают 11 человек и три единицы техники.

Глава района Сергей Бойко указывал, что из-за пожара эвакуировали людей из близлежащих баз отдыха.

До этого сообщалось, что пожарные полностью потушили возгорание сухой растительности площадью 5 тыс. кв. м рядом с железной дорогой в Астраханской области.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в одном из регионов России выросла до 18 тысяч гектаров.