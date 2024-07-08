Путин заявил, что сама жизнь доказала востребованность Байкало-Амурской магистрали

Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, сама жизнь доказала востребованность БАМ.

«И потому на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМ и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры», — сказано в телеграмме российского лидера.

Путин добавил, что к юбилею начала строительства магистрали приурочены торжественные собрания, культурные и спортивные мероприятия в разных регионах Российской Федерации. Но основным центром празднования стала Тында.

Байкало-Амурская магистраль представляет собой одну из наиболее крупных железнодорожных сетей в мире — 4324 км. Она была задумана как параллельная Транссибирской магистрали дорога, которая соединит Европейскую часть России с побережьем Тихого океана, обходя озеро Байкал с севера. БАМ проходит через очень сложные участки местности, в том числе несколько горных хребтов.

Ранее в России создали виртуальный музей Байкало-Амурской магистрали.