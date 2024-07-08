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В Подмосковье женщина дала насильнику отпор, другую нашли с травмами в лесополосе

«МК»: неизвестный напал на двух женщин в подмосковном дачном поселке

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Shutterstock/Lena_Sokolova

В Подмосковье разыскивают неизвестного, который совершил два нападения на незнакомых женщин и изнасиловал одну из них, пишет mk.ru.

По данным источника СМИ, инцидент произошел 7 июля в Раменском городском округе. Вечером медики и полицейские прибыли в дачный поселок Кратово после того, как в лесополосе в районе станции Есенинская была найдена обнаженная женщина. Она стала жертвой сексуального насилия и пострадала от сильного кровотечения. Кроме того, у нее диагностировали травмы головы.

Впоследствии выяснилось, что насильник также попытался напасть на вторую местную жительницу. Она рассказала правоохранителям о пережитом нападении и заявила, что смогла дать злоумышленнику отпор.

Известно, что преступник объявлен в розыск, но пока не был задержан. В каком состоянии находится потерпевшая, не уточняется.

Ранее мужчина предложил помощь туристке и изнасиловал ее.

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