Площадь пожара в бухте на Кубани увеличилась до 1 га

Площадь пожара, начавшегося в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, увеличилась до 1 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Джубгское лесничество, Лермонтовское участковое лесничество, квартал 239, выдел 22. Площадь пожара — 1 га», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что от единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к тушению пожара привлечены 79 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек и три единицы техники.

В 21:10 мск 7 июля поступила информация о возгорании сухой растительности на горе на первом участке центрального пляжа бухты Инал. Изначально площадь пожара составляла 0,6 гектара. В тушении огня задействовали 65 человек и девять единиц пожарной техники. Ближе к ночи в Туапсинском районе Краснодарского края началась эвакуация людей из ближайших баз отдыха.

Также стало известно, что за прошедшие выходные площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до более чем 18 тысяч гектаров, всего выявлено 28 очагов пожара.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.