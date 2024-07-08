Россиянина задержали за перевод средств в поддержку ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело против жителя Якутии, который перевел средства в криптовалюте на поддержку ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства в регионе.

В отношении 36-летнего жителя Мирнинского района возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»).

Отмечается, что мужчина переводил деньги украинскому военизированному объединению «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

В июне учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к 20 годам лишения свободы по уголовному делу о госизмене и содействию террористической деятельности. По версии следствия, мужчина дважды переводил средства украинскому фонду «Вернись живым», а также намеревался финансово помочь «Азову» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Также сообщалось, что в Воронеже был арестован подполковник МВД, старший преподаватель воронежского института МВД Марат Хатуаев.

Ранее в России задержали мошенников, финансирующих ВСУ за счет москвичей.