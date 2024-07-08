В Британии хотят освободить 40 тысяч заключенных

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер наметил освободить 40 тысяч заключенных. Причина амнистии техническая — критическая заполненность тюрем, пишет издание The Times со ссылкой на собственный источник.

В статье анонсировали амнистию в ближайшую неделю. Планируется выпустить на свободу тех, кто попал в тюрьму за преступления, не связанные с сексуальным насилием или терроризмом.

В конце мая в Белоруссии депутаты выступили за очередную амнистию. Предварительно предполагается, что она затронет 7850 осужденных. Условиями амнистии станет полное возмещение вреда и ущерба от преступления и положительная характеристика в период отбывания наказания.

3 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии» в связи с 80-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» после амнистии забил мужчину до смерти в пьяной драке.