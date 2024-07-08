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В МИД РФ прокомментировали вопрос о возможном снятии моратория на смертную казнь

В МИД РФ прокомментировали возможное снятие моратория на смертную казнь

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Руководитель департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека в МИД России Григорий Лукьянцев высказал свою позицию относительно возможной отмены моратория на смертную казнь в стране. Об этом он побеседовал с газетой «Известия».

Дипломат отметил, что мораторий на казнь был введен в период, когда Россия присоединилась к Совету Европы, как одно из обязательств перед этой организацией. Лукьянцев подчеркнул, что настоящее положение дел зависит от позиции государственных органов, которые примут решение на основе общественного мнения.

«Важно помнить, что Конституционный суд РФ сформулировал определенную позицию: мораторий действует, и его необходимо соблюдать и сохранять. Обсуждения в обществе всегда будут присутствовать, но пока не ясно, приведут ли они к конкретным шагам — нужно дождаться», — подчеркнул Лукьянцев.

После инцидента в концертном зале «Крокус Сити Холл» под Москвой началось обсуждение возможности отмены моратория на казнь для наказания преступников, задержанных после произошедших стрельбы и поджога. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает участие в этой дискуссии.

Ранее в Госдуме поддержали предложение главы СК ввести смертную казнь в России.

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