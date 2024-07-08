Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла

На Камчатке извергается вулкан Карымский. Он выбросил столб пепла на высоту до 4 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива», — отметили в ведомстве, уточнив, что на пути распространения шлейфа нет населенных пунктов.

Карымский считается одним из самых активных вулканов Камчатки, его высота — 1 536 м над уровнем моря.

Накануне вулкан Этна на Сицилии начал извергать фонтаны огненной лавы. Новый виток вулканической активности горы начался 4 июля, она сопровождается выбросами лавы из двух кратеров на юго-восточной и северо-западной оконечностях горы.

В апреле в Индонезии произошло извержение вулкана Руанг. Он выбросил огненную лаву и пепел на километры в ночное небо.

Ранее на курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла.