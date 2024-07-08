Площадь лесных пожаров в одном из регионов России выросла до 18 тысяч гектаров

За прошедшие выходные площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до более чем 18 тысяч гектаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки.

По данным ведомства на пятницу, в крае произошло 23 пожара на площади 15240 гектаров.

По данным последнего отчета, на 8 июля с утра в крае зарегистрировано 28 пожаров на общей площади 18096 гектаров.

За последние сутки было обнаружено 5 новых пожаров на площади 232 гектара, а также потушены два пожара на площади 124 гектара. С начала сезона в регионе произошел 331 пожар на общей площади 251,8 тысячи гектаров.

Также сегодня ночью сильный природный пожар в Туапсинском районе привел к эвакуации ближайших баз отдыха. Из-за стихии началась эвакуация людей из ближайших баз отдыха, сообщил глава района Сергей Бойко.

По его словам, в 21:10 мск поступила информация о возгорании сухой растительности на горе на первом участке центрального пляжа бухты Инал. Площадь пожара составляет 0,6 гектара.

В настоящее время в тушении огня задействованы 65 человек и девять единиц пожарной техники.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.