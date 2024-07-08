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Землетрясения магнитудой 6,4 и 6,0 произошли у берегов Камчатки

У берегов Камчатки произошло два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,0

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Uwe Anspach/Global Look Press

Были зафиксированы два землетрясения с магнитудой 6,4 и 6,0 в акватории Камчатского залива у восточного побережья полуострова. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Наиболее сильное из них произошло в воскресенье в 23:55 по местному времени (14:55 по Москве) с эпицентром в 74 км южнее поселка Усть-Камчатск на глубине 81 км под морским дном.

Во втором случае землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 8:15 понедельника (23:15 воскресенья по Москве) в том же районе.

По данным главного управления МЧС России по региону, первое землетрясение ощущалось силой до трех баллов в отдельных районах поселков Усть-Камчатск, Ключи и села Крутоберегово.

Второе же землетрясение, по информации ведомства, не оказало ощутимого воздействия на населенные пункты.

Вчера вечером на юго-западе Турции зафиксировали землетрясение. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зафиксировали в районе Датча в 16:55 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 км.

Ранее ученые создали ИИ для точного предсказания извержений вулканов.

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