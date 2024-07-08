Росавиация проанализирует ситуацию в Пулково с загоревшимся двигателем самолета

Росавиация начала анализ инцидента с самолетом, который задымился в аэропорту Пулково. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По словам Кореняко, после посадки самолета Superjet 100 на стоянку для выключения двигателей и начала высадки пассажиров техники сообщили о возгорании двигателя воздушного судна. Спасательная группа, следуя инструкции, применила пенные средства для тушения. Предварительно не было обнаружено открытого пламени, но было зафиксировано задымление, информация по этому поводу все еще проверяется.

«Росавиация проводит анализ произошедшего и даст оценку событию в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98; утверждены постановлением правительства России от 18.06.98 №609)», — написал он в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что на стоянке аэропорта произошло задымление двигателя самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Салехард — Санкт-Петербург. Все 87 пассажиров и члены экипажа были успешно эвакуированы без пострадавших.

Работа аэропорта продолжалась в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.