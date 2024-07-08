В Германии задержали фанатов из-за беспорядков на 1/4 финала Евро-2024

Полиция Берлина задержала более полусотни человек из-за беспорядков на фоне четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между командами Турции и Нидерландов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правоохранителей.

«В рамках всей операции было проведено 54 мероприятия по ограничению или лишению свободы», — уточнили в ведомстве.

Полиция возбудила уголовные дела, в том числе по факту нанесения телесных повреждений, оскорблений, получения выгоды путем мошенничества и нарушения закона о наркотиках. Два правоохранителя были ранены во время беспорядков, но смогли продолжить работу.

Перед началом игры полиция Берлина была вынуждена прервать марш турецких фанатов из-за демонстрации болельщиками националистического жеста «Серых волков». На стадионе болельщики запускали пиротехнику, а затем на площади Брайтшайдплац скандировали протурецкие и пропалестинские лозунги.

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