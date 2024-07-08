Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии задержали фанатов из-за беспорядков на 1/4 финала Евро-2024

В Берлине задержали 54 человека из-за беспорядков на фоне четвертьфинала Евро

close
100%
Robert Michael/Global Look Press

Полиция Берлина задержала более полусотни человек из-за беспорядков на фоне четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу между командами Турции и Нидерландов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правоохранителей.

«В рамках всей операции было проведено 54 мероприятия по ограничению или лишению свободы», — уточнили в ведомстве.

Полиция возбудила уголовные дела, в том числе по факту нанесения телесных повреждений, оскорблений, получения выгоды путем мошенничества и нарушения закона о наркотиках. Два правоохранителя были ранены во время беспорядков, но смогли продолжить работу.

Перед началом игры полиция Берлина была вынуждена прервать марш турецких фанатов из-за демонстрации болельщиками националистического жеста «Серых волков». На стадионе болельщики запускали пиротехнику, а затем на площади Брайтшайдплац скандировали протурецкие и пропалестинские лозунги.

До этого принц Уильям высказался о победе Англии над Швейцарией на Евро-2024.

Ранее Андрей Аршавин объяснил успех Грузии на чемпионате Европы — 2024.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами