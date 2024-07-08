Взрыв произошел в Харьковской области

Взрыв произошел неподалеку от Харькова. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По информации издания, взрыв произошел «за пределами города».

До этого в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Накануне в Мелитополе зафиксировали второй за день взрыв. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации Владимир Рогов заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Мелитополем.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.