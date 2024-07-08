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Стало известно, что мешает поиску людей на месте взрыва в Волгограде

ТАСС: поиски людей на месте взрыва в Волгограде осложняет скопление газа

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Кирилл Брага/РИА Новости

Поиск людей на месте взрыва на канализационно-насосной станции в Волгограде осложняет большая глубина. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что здание уходит под землю на несколько метров. Кроме того, поиски осложняет скопление газа.

7 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров здания, расположенные возле насосной станцией в Волгограде, серьезно пострадали из-за взрыва накануне. По его словам, сложилась по-настоящему чрезвычайная ситуация, которая потребовала выверенных и оперативных решений.

Взрыв на газовой насосной станции в Красноармейском районе Волгограда произошел днем в субботу, 6 июня. По информации Следственного комитета РФ, причиной ЧП стали нарушения при проведении на объекте сварочных работ. После взрыва в здании обрушилась кровля. Ранения получили пять человек. Спасти удалось только троих из них.

Ранее сообщалось, что пострадавшим при инциденте в Волгограде не потребовалась госпитализация.

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