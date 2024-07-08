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Жителей нескольких областей РФ предупредили о сильнейшей жаре и грозах

Вильфанд: жара до 42°C и грозы прогнозируются на юге европейской части РФ

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Телеграм-канал «РЕН ТВ|Новости»

Сильная жара до 42°C, ливнями и грозами прогнозируются на юге европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«На юге европейской части России по-прежнему сильнейшая жара», — сказал специалист.

Он уточнил, что в Краснодарском крае, и в Крыму, и в Ставрополье столбики термометров достигнут 33-38°C. На Ставрополье будет еще жарче — до 40°C. Одновременно на юг придут дожди с грозами, градом и шквалистым усилением ветра.

Аналогичная погода прогнозируется в республиках Северного. Сильные осадки в горах и предгорьях приведут к тому, что объем воды горных рек поднимутся, что понизит температуру воды в Черном море на 3-4 градуса. Вильфанд счел сложной и погоду в Поволжье.

До этого о том, что на юге России ожидают рекордную жару сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По данным эксперта жара на юге России продержится какое-то время из-за блокирующего антициклонального процесса.

Ранее россиянам рассказали, как правильно питаться в жаркую погоду.

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