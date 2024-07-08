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Сильный природный пожар в Туапсинском районе привел к эвакуации ближайших баз отдыха

Из-за сильного пожара в Туапсинском районе власти эвакуируют базы отдыха

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Thodoris Nikolaou/AP

Из-за сильного пожара в Туапсинском районе Краснодарского края началась эвакуация людей из ближайших баз отдыха. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Сергей Бойко.

По его словам, в 21:10 мск поступила информация о возгорании сухой растительности на горе на первом участке центрального пляжа бухты Инал. Площадь пожара составляет 0,6 гектара.

В настоящее время в тушении огня задействованы 65 человек и девять единиц пожарной техники.

Бойко заявил, что проводится эвакуация людей, находившихся на ближайших базах отдыха.

Сам глава района находится на месте пожара.

До этого сообщалось, что было полностью ликвидировано возгорание сухой растительности площадью 5 тыс. кв. м рядом с железной дорогой в Астраханской области.

Накануне лесной пожар в Крыму тушили сутки. По данным МЧС, площадь возгорания составила 4 172 квадратных метра.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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