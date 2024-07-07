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В Ленобласти из-за грозы без света остаются 10 тыс. человек

В Ленинградской области нет света у почти десяти тысяч человек

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Depositphotos

Более 10 тыс. жителей Ленинградской области в результате сильной грозы остаются без электричества. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на комитет по ТЭК.

«На контроле восстановление электроснабжения сетевыми организациями после урагана», — отметили в сообщении.

По данным пресс-службы, в восстановительных работах заняты 117 бригад Ленэнерго. Часть повреждений линий электропередач удалось восстановить.

В сообщении напомнили, что основные отключения начались с 17:00 и затронули Гатчинский, Кингисеппский и Всеволожский районы. Ленэнерго и ЛОЭСК накануне перевели на особый режим работы.

До этого «Фонтанка» написала, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области порывы ветра достигают 20 м/с. В районе Сланцев ветром снесло деревья на дорогу, произошла авария с пятью автомобилями, в кювет упала фура. Пассажирам приходилось выходить из машин и самостоятельно убирать поваленные деревья с проезжей части.

Ранее Сыктывкар накрыл сильный ливень с ураганными порывами ветра.

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