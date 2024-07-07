Более 80 человек эвакуировали под Воронежем

Более 80 человек эвакуировали в Подгоренском районе Воронежской области из-за детонации взрывоопасных объектов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«Всего за день эвакуировали более 80 человек», — написал он.

По его словам, в пунктах временного размещения (ПВР) поместили более 20, остальные жители захотели остаться у родственников. Для эвакуированных подготовили и ночлег в одном из местных санаториев.

До этого глава региона сообщал, что жителей населенного пункта Подгоренского района эвакуируют из-за детонации взрывоопасных объектов после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой произошел пожар на складе. В ночь на 7 июня в Воронежской области при падении остатков беспилотников произошел пожар на одном из складов. Губернатор сообщил, что из-за этого в границах населенного пункта Подгоренского района введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее в спальном районе Белгорода упал украинский БПЛА.