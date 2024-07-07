Тина Канделаки прокомментировала изнасилование сотрудницы «Матч ТВ»

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», гендиректор ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале подтвердила информацию об изнасиловании сотрудницы канала «Матч ТВ» возле телецентра «Останкино».

По ее словам, она находится на связи с пострадавшей и всячески поддерживают ее.

«Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», — заявила телеведущая.

Всех троих подозреваемых задержали. Одним из них оказался 24-летний Мухриддин, который приехал в Москву из Узбекистана. Затем рядом со станцией метро «ВДНХ» сотрудники полиции задержали еще двоих его соотечественников — 25-летнего Бунеда и 22-летнего Жавохира, сообщал Telegram-канал Baza.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное группой лиц». По этой статье назначается лишение свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ранее россиянка отбилась от насильника и помогла его задержать.