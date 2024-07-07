Москалькова обратилась к Киеву после публикаций об убийстве военнопленного

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для проведения проверки по факту появления информации об убийстве военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) российского военнопленного. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что считает подобную ситуацию грубейшим нарушением норм международного права, виновные должны понести строгое наказание.

До этого стало известно, что Следственный комитет России расследует информацию о казни российского военнопленного ВСУ.

Накануне издание The New York Times опубликовало рассказ военного врача Каспара Гроссе о казни российского военнопленного выстрелом в голову.

В августе 2023 года, по его словам, был убит пленный российский солдат, который «на смеси английского и русского» просил помощи у отряда иностранных наемников. Он заявил, что убийства совершали члены отряда The Chosen Company в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады, куда входят иностранцы, воюющие на стороне Киева.

Ранее находящиеся более двух лет в плену морпехи ВСУ попросили Зеленского обменять их.