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У Белого дома проходит демонстрация против НАТО

Демонстрация против действий НАТО и саммита альянса в США проходит у Белого дома

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Global Look Press

Демонстрация против действий Североатлантического альянса и проведения саммита НАТО 9–11 июля в американской столице проходит рядом с Белым домом. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что протестующие пришли с плакатами с лозунгами, призывающие сопротивляться НАТО, распустить альянс ради мира, и дать отпор войнам НАТО. У некоторых демонстрантов были замечены с собой флаги Палестины.

У места проведения манифестации дежурят около двух десятков стражей порядка, говорится в публикации.

До этого в Вашингтоне провели акцию протеста в преддверии саммита НАТО. Ее участники настаивают на упразднении блока. участники акции собрались в большом зале пресвитерианской церкви в центре города. Лозунги на плакатах призывают дать сопротивление НАТО.

«Конец войне, поддерживаемой НАТО! Закройте базы США!» — написали на плакатах митингующие.

Они призвали военных США покинуть территории Африки, Азии и Латинской Америки.

Накануне в парламенте Германии раскритиковали Североатлантический альянс за политику по Украине.

Ранее Венгрия призвала не путать выступающих за войну политиков с обычными европейцами.

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