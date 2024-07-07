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Стало известно, сколько рейсов задерживаются в «Пулково» из-за плохой погоды

Росавиация: в Петербурге четыре самолета ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Четыре самолета перенаправили из петербургского аэропорта «Пулково» на запасные аэродромы из-за непогоды. Об этом сообщила Росавиация.

По данным информационного табло воздушной гавани, еще 13 рейсов на вылет задерживаются.

«Пулково» возобновил отправку и прием самолетов после приостановки из-за непогоды. До этого аэропорт временно прекратил отправку самолетов из-за сильного ветра, ливня и грозы, на запасной аэродром ушел один рейс.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 7 июля порывы ветра достигали 20 м/с. В районе Сланцев ветром снесло деревья на дорогу, произошла авария с пятью автомобилями, в кювет упала фура. Пассажирам приходилось выходить из автомобилей и самостоятельно убирать поваленные деревья с проезжей части. На берегу Медного озера в Ленинградской области упала береза. Никто из отдыхающих не пострадал. Придавило несколько сап-бордов, которые сдают в аренду.

Еще одно упавшее дерево обнаружили на Дороге жизни в Ленобласти.

Накануне авиакомпания «Аэрофлот» стабилизировала расписание для рейсов из аэропорта Шереметьево. По информации компании, за 6 июля из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172. Из них 167 рейсов отправлено, пять рейсов готовятся к вылету.

Ранее молния ударила в самолет на рейсе «Москва-Новосибирск».

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