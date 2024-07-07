Аэропорт «Пулково» возобновил отправку самолетов

В управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» заявили, что петербургский аэропорт «Пулково» возобновил отправку и прием самолетов после приостановки из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении подчеркнули, что аэропорт работает штатно на прием и вылет самолетов.

До этого сообщалось, что аэропорт «Пулково» временно прекратил отправку самолетов из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы, на запасной аэродром ушел один рейс.

Накануне авиакомпания «Аэрофлот» стабилизировала расписание для рейсов из аэропорта Шереметьево.

По информации «Аэрофлота», за 6 июля из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172. Из них 167 рейсов отправлено, пять рейсов готовятся к вылету.

Накануне в «Аэрофлоте» сообщили, что более 80% рейсов авиакомпании из Шереметьево, время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, были отправлены.

5 июля в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В результате в столице 5 июля выпало около 50% месячной нормы осадков. Специалистам удалось избежать подтопления территорий населенного пункта. Тем не менее в Москве были зафиксированы случаи падения деревьев.

Ранее молния ударила в самолет на рейсе «Москва-Новосибирск».