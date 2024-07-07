В «Пулково» временно приостановили вылеты самолетов

Аэропорт «Пулково» в настоящее время не отправляет самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы, на запасной аэродром ушел один рейс. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что в Санкт-Петербурге гроза, ливень и сильный боковой ветер. Из-за этого отправка самолетов не осуществляется. Авиакомпании решили, что на запасной аэродром ушел один рейс.

До этого авиакомпания «Аэрофлот» стабилизировала расписание для рейсов из аэропорта Шереметьево.

По информации «Аэрофлота», за 6 июля из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172. Из них 167 рейсов отправлено, пять рейсов готовятся к вылету.

Накануне в «Аэрофлоте» сообщили, что более 80% рейсов авиакомпании из Шереметьево, время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, были отправлены.

5 июля в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В результате в столице 5 июля выпало около 50% месячной нормы осадков. Специалистам удалось избежать подтопления территорий населенного пункта. Тем не менее в Москве были зафиксированы случаи падения деревьев.

Ранее молния ударила в самолет на рейсе «Москва-Новосибирск».