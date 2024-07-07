Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Пулково» временно приостановили вылеты самолетов

Аэропорт «Пулково» временно не отправляет самолеты из-за сильного ветра и ливня

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Аэропорт «Пулково» в настоящее время не отправляет самолеты из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы, на запасной аэродром ушел один рейс. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что в Санкт-Петербурге гроза, ливень и сильный боковой ветер. Из-за этого отправка самолетов не осуществляется. Авиакомпании решили, что на запасной аэродром ушел один рейс.

До этого авиакомпания «Аэрофлот» стабилизировала расписание для рейсов из аэропорта Шереметьево.

По информации «Аэрофлота», за 6 июля из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172. Из них 167 рейсов отправлено, пять рейсов готовятся к вылету.

Накануне в «Аэрофлоте» сообщили, что более 80% рейсов авиакомпании из Шереметьево, время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, были отправлены.

5 июля в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В результате в столице 5 июля выпало около 50% месячной нормы осадков. Специалистам удалось избежать подтопления территорий населенного пункта. Тем не менее в Москве были зафиксированы случаи падения деревьев.

Ранее молния ударила в самолет на рейсе «Москва-Новосибирск».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами