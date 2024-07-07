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В Ленинградской области сильный ветер повалил деревья

Порывы ветра в Ленинградской области достигают 20 м/с, повалены деревья

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области порывы ветра достигают 20 м/с. Об этом пишет «Фонтанка».

В районе Сланцев ветром снесло деревья на дорогу, произошла авария с пятью автомобилями, в кювет упала фура. Пассажирам приходилось выходить из автомобилей и самостоятельно убирать поваленные деревья с проезжей части.

На берегу Медного озера в Ленинградской области упала береза. Никто из отдыхающих не пострадал. Придавило несколько сап-бордов, которые сдают в аренду.

Еще одно упавшее дерево обнаружили на Дороге жизни в Ленобласти.

В пятницу, 5 июля, в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В результате в Москве 5 июля выпало около 50% месячной нормы осадков. Специалистам удалось избежать подтопления территорий населенного пункта. Тем не менее в Москве были зафиксированы случаи падения деревьев, которые распилили и вывезли за пределы города.

Ранее Сыктывкар накрыл сильный ливень с ураганными порывами ветра.

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