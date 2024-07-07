В «Дигории» назвали завершение выставки «Россия» главным культурным событием лета

Торжественное завершение выставки-форума «Россия» 6 июля на ВДНХ стало главным культурным событием летней Москвы. Об этом заявила член экспертного клуба «Дигория» Евгения Черницкая.

По ее мнению, саму экспозицию с момента открытия в ноябре 2023 года можно назвать настоящим культурным феноменом.

«Рекорд по посещаемости был поставлен в первый же день: 4 ноября на выставку пришло 192 тыс. человек. За весь период работы ее увидели 18 млн человек. «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест в мире», — подчеркнула она.



Черницкая уточнила, что за восемь месяцев работы было проведено большое количество форумов, научных и просветительских мероприятий, а посетители познакомились с важнейшими достижениями регионов, корпораций, федеральных структур в технологических разработках, открытиях в промышленности, науке, культуре и спорте.

«Выставка «Россия» была создана своевременно и сыграла важнейшую роль в системе государственной политики, формировании и поддержании патриотических настроений, любви к Родине и уважения к истории нашей страны. Интерес к форуму не иссяк до сих пор: по словам волонтеров и сотрудников, по количеству посетителей последние дни работы экспозиции можно сравнить с первыми», — сказала эксперт.

При этом она напомнила, что в связи с успешностью проекта его было решено продлить. Так, уточнила она, президентом России Владимиром Путиным было принято решение о создании Национального центра «Россия». По ее словам, его целями будут сохранение наследия выставки-форума на ВДНХ, а также демонстрация достижений РФ.

«Известно, что объект будет расположен на территории «Экспоцентра», находящегося на Краснопресненской набережной в Москве. Обеспечивать работу Национального центра будет АНО «Дирекция выставки достижения «Россия»». К слову, выставка на ВДНХ была организована дирекцией в рекордные сроки — семь месяцев (от момента подписания указа президентом в конце апреля до открытия в ноябре)», — заключила она.