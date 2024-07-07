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Пожар в пятиэтажке в Дербенте локализовали

МЧС сообщило о локализации пожара на крыше пятиэтажного дома

В дагестанском Дербенте пожарные локализовали возгорание в жилом пятиэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, угрозы распространения огня нет. На месте работали порядка 30 специалистов и девять единиц техники.

ТАСС до этого сообщал, что жильцов дома эвакуировали.

Накануне около села Виноградное, расположенного недалеко от крымского города Алушта, загорелся газораспределительный узел.

До этого пожарные потушили горящие утеплитель и кровлю здания на юго-востоке Москвы. Сначала они локализовали пожар на площади в 300 квадратных метров, а позже полностью потушили.

5 июля в здании Дворца культуры МИСиС на Ленинском проспекте в Москве вспыхнул пожар. Возгорание произошло в подкровельном пространстве четырехэтажного здания. В администрации ДК заявили, что люди из здания смогли эвакуироваться самостоятельно.

Ранее в подмосковной Балашихе пожарные тушили пятиэтажный жилой дом.

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