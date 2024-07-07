На юго-западе Турции зафиксировали землетрясение

В провинции Мугла, на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным ведомства, подземные толчки зафиксировали в районе Датча в 16:55 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,97 км.

До этого в районе острова Ванкувер у побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5. По оценкам специалистов, очаг залегал на глубине 10 километров.

Эпицентр подземных толчков находился в 390 километрах к западу от города Виктория (расположен на юго-восточном краю острова Ванкувер). По предварительным данным, никто не пострадал. Угроза цунами не объявлялась.

Там же днем ранее произошло землетрясение магнитудой 5,7. Последствия аналогичны.

Ранее на резкие толчки от землетрясения пожаловались жители Дагестана.