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В Германии осквернили еврейский памятник

DPA: неизвестные осквернили еврейский памятник в Берлине

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Markus Schreiber/AP

Неизвестные осквернили памятник, установленный в Берлине в память о депортации берлинских евреев. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

Сотрудник правоохранительных органов подчеркнул, что на мемориал нанесли надписи политического содержания. Их обнаружили днем в субботу, 6 июля. Дальнейшее расследование взяло на себя земельное управление уголовной полиции.

Покрытая зеркалами мемориальная стена в берлинском районе Штеглиц указывает на бывшую синагогу на заднем дворе соседнего дома и является напоминанием о депортациях берлинских евреев, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что вандалы в столице Литвы Вильнюсе осквернили памятник королю Миндаугасу.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 6 июля, когда в стране отмечается государственный праздник — День коронации Миндаугаса — День государства. На памятнике красной краской было написано: «Вильна наша». Надпись была удалена. Правоохранительные органы ведут расследование.

Ранее в ФРГ осквернили бюст экс-канцлера Коля.

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