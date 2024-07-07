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В Китае после мощного взрыва на территории предприятия в небо поднялся столб огня

Взрыв произошел на химзаводе в китайском городе Чжунтан

На химическом заводе в китайском городе Чжунтан произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

На кадрах из соцсетей видно, как в небо поднимается столб огня.

Пламя распространилось на площади 300 кв. м. Пожарные уже локализовали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.

Несколько человек пожаловались на плохое самочувствие и были доставлены в медучреждение. Специалисты выясняют причины взрыва.

1 июля в китайской провинции Цзянси произошел мощный взрыв на химзаводе Jiangxi Qiantai New Material Co Ltd в городе Гуйси. Причиной пожара на заводе назвали возгорание масла.

1 мая произошел взрыв на объекте по производству раствора перекиси водорода химической корпорации Sinochem в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Ранее четыре человека пострадали из-за взрыва газа на заводе в японской префектуре Фукусима.

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