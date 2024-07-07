В Подмосковье задержали украинца, развернувшего нарколабораторию на даче

В Подмосковье задержали гражданина Украины, который устроил нарколабораторию и схрон около 22 кг наркотиков на даче. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, силовики обыскали дом на территории СНТ «Маяк» в Пушкинском городском округе, который арендовал 40-летний украинец. Во время обысков нашли более 50 различных бутылок и емкостей с жидкими веществами весом около 22 кг, а также оборудование для изготовления наркотиков. Все изъятое отправили на экспертизу.

Мужчину задержали. Выяснилось, что он безработный и находится на территории России без регистрации.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в Тюменской области полицейские накрыли нарколабораторию и изъяли более 20 кг мефедрона.

Ранее россиянин и мигрант получили по 15 лет колонии за производство мефедрона.