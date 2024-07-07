Москвичей предупредили о залповых ливнях

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что во вторник, 9 июля, в Москве ожидаются грозовые дожди, а в следующее воскресенье пройдут залповые ливни высокой интенсивности. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в атмосфере региона ожидается преобладание обширной области повышенного атмосферного давления. Она будет сформирована в результате вливания в систему умеренного скандинавского максимума – субтропического океанического антициклона азорского происхождения.

Тишковец добавил, что подобные изменения обеспечат москвичам преимущественно солнечную и сухую погоду. Исключением станут вторая половина вторника, а также воскресенье.

Днем в понедельник ожидается до +24…+29°C, во вторник – потеплеет на один градус, в среду прогнозируется до +23…+28°C.

К концу недели ожидается до +25…+30 в середине дня, до +10…+15 по ночам, добавил Тишковец.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что текущий июль в Москве может войти в пятерку самых жарких месяцев за всю историю наблюдений в российской столице.

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