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Сотрудница «Матч ТВ» заявила, что ее изнасиловали трое около телецентра «Останкино»

Baza: сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали рядом с телецентром «Останкино» в Москве

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Баранов Владимир/Global Look Press

Сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали рядом с телецентром «Останкино» в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По подозрению в преступлении задержаны трое мужчин.

По данным источника «Baza», нападение на девушку произошло в ночь на 6 июля, когда она возвращалась с работы. По предварительной информации, несколько мужчин напали на девушку около 2:30, когда она вышла из телецентра и проходила мимо Останкинского пруда.

Спустя 40 минут одного из подозреваемых задержали. Им оказался 24-летний Мухриддин, который приехал в Москву из Узбекистана. Вскоре рядом со станцией метро «ВДНХ» сотрудники полиции задержали еще двоих его соотечественников.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц». Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Чили курьер службы доставки пытался изнасиловать и жестоко избил двух туристок.

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