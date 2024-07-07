В Краснодаре председатель СНТ подрался с женщиной из-за отключения электричества

В Краснодаре председатель СНТ подрался с женщиной из-за отключения электроэнергии. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Краснодар и край».

По данным канала, все случилось в СНТ «Животновод». Председатель без уведомления в 7 часов утра обесточил домовладение. Тем самым он оставил семью с несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями без электричества в 40-градусную жару.

Спор председателя с жильцами перерос в драку. Мужчина боролся с женщинами и чуть не задел ребенка.

В итоге местные жители попросили участковых и прокуратуру подключиться к данному вопросу, заключил канал.

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