Здания рядом с насосной станцией в Волгограде пострадали от взрыва

Здания, расположенные возле насосной станцией в Волгограде, серьезно пострадали из-за взрыва накануне. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

«Полностью разрушена электроподстанция, обеспечивающая работу канализационно-насосной станции... Нанесен серьезный ущерб строениям, находящимся рядом с КНС», — заявил он.

По его словам, сложилась по-настоящему чрезвычайная ситуация, которая потребовала выверенных и оперативных решений. Он отметил, что восстановительные работы проводятся без отключения водоснабжения жителям города.

Взрыв на газовой насосной станции в Красноармейском районе Волгограда произошел днем в субботу, 6 июня. По информации Следственного комитета РФ, причиной ЧП стали нарушения при проведении на объекте сварочных работ. После взрыва в здании обрушилась кровля. Ранения получили пять человек. Спасти удалось только троих из них.

Ранее в квартире одного из жилых домов в Башкирии произошел взрыв газа.