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В Германии пересмотрят требования для пособия по безработице

Кабмин Германии работает над ужесточением требований для пособия по безработице

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Global Look Press

Правящая коалиция Германии работает над ужесточением критериев для лиц, получающих пособия по безработице для граждан (Bürgergeld). Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

В публикации отмечается, что таким образом правительство хочет побудить больше получателей пособия устроиться на работу. Например, отказ от приемлемой работы планируют наказывать повышенным сокращением выплат. Подобное хотят делать в случае, если человек устроится на неофициальную работу.

Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до €563. Помимо граждан Германии право на получение этой выплаты имеют украинские беженцы, отмечает издание.

До этого правительство Германии дало разъяснение по поводу программы пособий по безработице для украинских беженцев, которую многие немцы критикуют, считая размер выплат чрезмерно большим.

Пособие по безработице, которое получают украинцы, «обеспечивает более эффективную интеграцию, чем выплаты по закону для лиц, ищущих убежища».

Ранее в Германии призвали лишить украинских беженцев выплат для помощи ВСУ с мобилизацией.

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