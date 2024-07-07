В Турции продолжают строить АЭС, несмотря на санкции США

Соединенные Штаты Америки (США) арестовывают деньги на строительство атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, но, несмотря на это, реализация проекта не останавливается. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну, и по мелочи много чего «прилетает», — сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос о том, как строительству АЭС мешают санкции, Лихачев отметил, что система взаиморасчетов находится «под ударом».

Глава госкорпорации также признал, что введенные Вашингтоном санкции мешают реализации проекта. Однако, несмотря на ограничения, строительство продолжается.

До этого стало известно, что Анкара приняла политическое решение доверить «Росатому» строить вторую атомную электростанцию в стране. Сообщалось, что первый реактор строящейся в Турции АЭС «Аккую» собираются запустить уже в этом году.

Ранее в Турции заявили, что США не смогли «поставить на колени» Россию.