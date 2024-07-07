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В Горловке остановили работу водонасосных станций

Две водонасосные и фильтровальная станция остановлены в Горловке после обстрелов

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Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что две водонасосные станции и фильтровальная станция остановлены в городе после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, была повреждена высоковольтная линия 35 кВт. Из-за этого в 15:10 мск была остановлена насосная станция «Резервная», насосная станция у канала, а также фильтровальная станция №1.

До этого сообщалось, что в ночь на воскресенье, 7 июля, Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В публикации уточнили, что обстрелу подверглось по меньшей мере 10 многоквартирных и частных жилых домов, а также автомобили.

Накануне стало известно, что число пострадавших при обстреле ДНР достигло 20 человек. ВСУ нанесли 42 атаки по населенным пунктам республики. Всего было выпущено 165 снарядов.

Кроме того, пострадали еще четыре жилых домовладения в Александровке, Никитовском районе Горловки.

Ранее тракторист получил ранение в Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ.

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